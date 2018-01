Raad leeftijd van tegel, win een boek 02u33 0 Foto Benoit De Freine Andre Smet, secretaris van heemkundige kring Ten Boome, toont de tegel. Boom Geschiedkundige studiegroep Ten Boome pakt dezer dagen uit met een opvallende wedstrijd. Wie kan raden hoe oud de tegel is die in de etalage van het pand in de Blauwstraat 62 ligt, wint een prijs.

Wie weleens de Blauwstraat passeert, is het wellicht niet ontgaan: er ligt een tegel in de etalage van het pand op nummer 62. De tegel vormt het onderwerp van een wedstrijd van de geschiedkundige studiegroep Ten Boome. Wie de ouderdom kan raden, krijgt niet alleen een jaar erelidmaatschap cadeau, maar ook nog eens een te verschijnen boek over de Eerste Wereldoorlog in Boom.





"Het zal moeilijk zijn de exacte ouderdom te raden, maar wie er het dichtst bij zit, wint", zegt voorzitter Marc Verlinden. "De tegel is afkomstig uit de Rupelstreek en werd ons in bruikleen gegeven door archeoloog Kristof Verelst. Om de mensen wat interesse te laten krijgen in onze vzw, leek het ons leuk om er een wedstrijd rond te organiseren."





Deelnemers kunnen nog tot 3 april hun antwoord bezorgen in een gesloten omslag met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Ten Boome bevindt zich in de pastorij, Hoogstraat 28 in Boom. (BCOR)