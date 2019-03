Pyjamadag op OLVI: klasgenoten steken ‘Superdries’ hart onder de riem Ben Conaerts

15 maart 2019

17u51 0 Boom De studenten van het vierde jaar Office en Retail van OLVI Boom zijn vandaag in pyjama naar school gekomen. Daarmee wilden de leerlingen hun klasgenoot Dries Meirsman (17) een hart onder de riem steken.

Dries voert al sinds september 2014 een zware strijd tegen kanker en is intussen palliatief verklaard. Daardoor is het voor hem allerminst evident om nog naar school te gaan. Maar zijn klasgenoten van het vierde jaar Office en Retail zijn hem nog zeker niet vergeten. Vandaag, op de Pyjamadag, kwamen ze allemaal in pyjama naar de klas om ‘Superdries’ een hart onder de riem te steken. Via de apparatuur van Bednet konden ze zelfs even met Dries contact hebben en hem moed inspreken.

Vorige week zaterdag werd Dries ook al getrakteerd op een daverend applaus tijdens de voetbalwedstrijd tussen Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen. In de zeventiende minuut van de match brachten de beide supportersclan een pakkend eerbetoon aan Beerschotfan Dries. Afgelopen week kreeg Dries thuis nog bezoek van Beerschotspeler Jorn Van Camp en Beerschoticoon Hernan Losada. “Het is mooi om te zien dat ik niet alleen sta”, aldus de jonge Nielenaar.