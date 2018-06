PVDA wil schepen van Kinderarmoede 22 juni 2018

PVDA Boom geeft morgen de aftrap van haar verkiezingscampagne. Dat gebeurt om 17 uur met een barbecue in de Kruiskenslei. De partij zal er het belangrijkste speerpunt van haar campagne bekendmaken: de aanpak van de lokale kinderarmoede. "Volgens een onderzoek van Kind en Gezin groeien in Boom liefst 38 van de 100 kinderen op in armoede. Onbegrijpelijk in een gemeente die met Tomorrowland het duurste fesitival van Europa huisvest", vindt lijsttrekker Rudy Van Rompaey. PVDA pleit dan ook prioritair voor een schepen van armoede, die het armoedeprobleem structureel moet terugdringen. "Dat betekent: werken aan jobs en aan betaalbaar wonen", zegt Van Rompaey. "De gemeente moet een plan opmaken voor de aanpak van de armoede en de schepen dient drie keer per jaar verantwoording af te leggen op de gemeenteraad."





Andere speerpunten in het PVDA-programma zijn de heropening van het openluchtzwembad en het behoud van deelgebied 2 van de kleiputten. (BCOR)