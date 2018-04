PVDA voert actie tegen open riolen: "Onbegrijpelijk anno 2018" 27 april 2018

02u56 0 Boom De gemeenteraad werd gisteravond voorafgegaan door een actie van PVDA in het gemeentehuis. De partij pleitte er nogmaals voor om de twee open riolen in Noeveren en de Bassinstraat dicht te gooien. "We werken volop aan een oplossing", zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA).

"Het kan niet dat in Boom anno 2018 nog open riolering bestaat", vindt voorzitter Rudy Van Rompaey (PVDA).





"Er zijn er zelfs twee, één in de Bassinstraat en één in Noeveren. De bewoners vragen al lang een oplossing, maar het gemeentebestuur neemt geen initiatief. We hebben zelf kunnen vaststellen dat de open riolen ratten en ongedierte aantrekken. Met de zomer in aantocht zal de stank en overlast alleen nog toenemen. Daarnaast is er ook nog kans op zware schade, zoals natte muren en verzakkingen."





Schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA) weerlegt de stelling dat er geen initiatief wordt genomen om de problematiek aan te pakken. "Die open riolen bestaan al tientallen jaren en dit gemeentebestuur is pas het eerste dat effectief aan een oplossing werkt. 14 dagen geleden is zelfs al een aannemer gaan kijken naar de situatie in de Bassinstraat. In Noeveren zitten we met een open riool dat gecreëerd is door de bewoners zelf. We kunnen het probleem daar simpel aanpakken, maar daar komt wel een prijskaartje van zo'n 500.000 euro bij kijken. Het is dus nodig dat we de situatie daar globaal gaan bekijken, in overleg met alle buurtbewoners. We werken hoe dan ook aan een oplossing." (BCOR)