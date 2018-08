PVDA pakt uit met volledige lijst 28 augustus 2018

PVDA Boom kan voor de gemeenteraadsverkiezingen uitpakken met een volledige lijst. Voorzitter en lijsttrekker Rudy Van Rompaey wist 25 diverse mensen rondom zich te verzamelen. Hij wordt ondersteund door Nora Offeciers op de tweede plaats, Barry Diloh op de derde plaats en Stephanie Lacroix op plaats vier. Lijstduwer is Luk Vandenhoeck, voormalige hoofdafgevaardigde van het ABVV aan de VRT. Opvallendste naam op de lijst is die van de 84-jarige VRT-coryfee Wim Offeciers, die van 1968 tot 1986 een van de gezichten was van het toenmalige BRT-programma 'Verover de aarde'.





Het is de eerste keer dat PVDA deelneemt aan de verkiezingen in Boom. "Via een bevraging bij 825 Bomenaars peilden we naar wat er leeft bij de bevolking", aldus Rudy Van Rompaey. "Speerpunt van ons programma is de aanpak van de alsmaar groeiende armoede in Boom. We pleiten onder meer voor een volwaardige schepen voor Armoedebestrijding die zich drie keer per jaar verantwoordt bij de bevolking. Ook een gezond milieu en de heropening van het openluchtzwembad staan bovenaan ons prioriteitenlijstje." (BCOR)