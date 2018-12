Putteke Winter betovert De Schorre Ben Conaerts

07 december 2018

21u23 0 Boom De achttiende editie van Putteke Winter is vanavond van start gegaan in De Schorre. Duizenden bezoekers trotseerden de koude en de regen om deel te kunnen nemen aan de feeërieke winterwandeling.

Veertig vuurkorven, 1.150 kaarsen en acht lichtinstallaties dompelden het provinciale recreatiedomein onder in een prachtige, mysterieuze wintersfeer. Een wandeling van een goede drie kilometer leidde de wandelaars langs verborgen natuurplekjes, wonderlijke verhalen, mysterieuze figuren, wervelende vuurshow en hartverwarmend theater. ‘De zwaardridders van Sint-Joris’ lieten hun paarden over een wilde vlammenzee springen, Ron Jaluai stuurde ontelbare zeepbellen de lucht in met een magisch stukje muziek en Compagnie Folletta liet je kennismaken met een ballerina onder een sneeuwstolp. Ook de Boomse Ijsberen waren naar jaarlijkse traditie opnieuw van de partij om een frisse duik te nemen in de vijvers van De Schorre.

Morgen om 18 uur is Putteke Winter aan zijn tweede avond toe. De 8.000 beschikbare tickets zijn hiervoor echter al allemaal de deur uit.