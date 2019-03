PTS-leerlingen vieren pi-dag in zelfgemaakte escape room Ben Conaerts

14 maart 2019

15u25 0 Boom Vandaag, donderdag 14 maart, is het internationale pi-dag en dat kon op PTS campus Boom niet onopgemerkt voorbijgaan. De leerlingen leefden zich uit in een speciale pi-escape room en smulden ’s middags van pi-ta en pi-e.

Volgens de Amerikaanse schrijfwijze wordt 14 maart geschreven als 3/14 en dat is de driecijferige benadering voor het getal pi, namelijk 3,14. Reden genoeg voor wiskundige afdelingen van scholen en universiteiten om vandaag wereldwijd het getal pi te vieren. In provinciale school PTS campus Boom bouwden de leerlingen van het vierde jaar Industriële Wetenschappen een speciale pi-escape room voor de eerstejaars. Als ze zich een weg naar buiten wilden banen, moesten ze allerlei vragen en raadsels over pi oplossen. Om de pi-dag compleet te maken, werd er ’s middags pi-ta en pi-e geserveerd.

PTS campus Boom wil door de pi-dag te vieren de belangrijke pijler wiskunde de aandacht geven dat het vak werkelijk verdient. Gedeputeerde van Onderwijs Luk Lemmens (N-VA) steunt de actie van de leerlingen. “Met deze pi-dag vragen de leerlingen extra aandacht voor het belang van een sterke wiskundige opleiding. Wiskunde is naast technologie, ontwerp en wetenschappen nu eenmaal niet meer weg te denken in de huidige maatschappij”, aldus Lemmens.