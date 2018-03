PTS-leerlingen restaureren laatste noodwoning 30 maart 2018

03u02 0 Boom De leerlingen van de opleiding Hout van PTS Boom hebben de laatste overgebleven Willebroekse noodwoning gerestaureerd. Gisteren werd de woning - denk daarbij aan een veredeld tuinhuis - al gedemonteerd, vandaag wordt ze naar het Fort van Breendonk vervoerd.

Op het einde van de Eerste Wereldoorlog werden in de verwoeste gebieden zogenaamde 'noodwoningen' opgetrokken. Dat zijn huisjes van 6 x 6 meter die bestaan uit houten prefab elementen en dus snel in elkaar kunnen worden gezet. In Willebroek werden 142 van zulke woningen gebouwd, waarvan de laatste tot voor enkele jaren te vinden was in de Gezondheidsstraat. Het is deze noodwoning die dankzij de leerlingen van PTS Boom een tweede leven heeft gekregen.





Houtafdeling

"Vorig schooljaar werden we gecontacteerd door de conservator van het Fort van Breendonk met de vraag of we wilden meewerken aan de restauratie van de laatste noodwoning uit de regio", vertelt directeur Arnold Callay.





"Onze houtafdeling heeft sindsdien ijverig gewerkt aan de restauratie. Nu wordt de noodwoning gedemonteerd om ze naar het Fort van Breendonk te kunnen vervoeren."





Het is daar dat de noodwoning haar definitieve plaats zal krijgen.





"Na de paasvakantie komen de leerlingen naar het Fort om de woning weer op te bouwen", zegt Herbart Beyers van het Fort van Breendonk. "Met de Fortengordel op 20 mei zal ze al voor de eerste keer gebruikt worden. Daarna wordt ze verder afgewerkt, zodat we ze tegen eind november officieel kunnen inhuldigen." (BCOR)