PTS-leerlingen maken Dodentochtlogo in 3D Ben Conaerts

19 november 2018

16u33 0 Boom De leerlingen van het vierde jaar Mechanische Technieken van PTS Boom hebben opnieuw een staaltje van hun kunnen getoond: ze hebben het embleem van de Dodentocht geprint met een 3D-printer. Daarbij hebben ze samengewerkt met de bekende chocolatier Roger Van Damme.

De medewerkers van de Dodentocht werden onlangs getrakteerd op een dessert met het chocolade logo van de Dodentocht. Die lekkernij was het resultaat van een samenwerking tussen de leerlingen van PTS Boom en chocolatier Roger Van Damme.

“Ik had gehoord dat de organisatie van de Dodentocht haar medewerkers wilde verrassen met een chocolade Dodentochtlogo”, zegt leerkracht Mechanica Dirk Claus. “Dat leek me een mooie uitdaging voor mijn leerlingen en dus zijn we ermee aan de slag gegaan. We hebben een eerste 3D-versie van het logo gemaakt in plastic en dat in overleg met Roger Van Damme verder gefinetuned. De chocolatier heeft ons ontwerp vervolgens geprint in chocolade en dat chocolade embleem werd ten slotte verwerkt in de desserts voor de medewerkers van de Dodentocht. Voor de studenten was het de eerste keer dat ze zo’n opdracht tot een goed einde hebben gebracht. Jammer genoeg hebben we zelf nog niet kunnen proeven van de resultaten, maar misschien komt dat nog”, lacht de leerkracht.