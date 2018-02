Prijskaartje bib blijft struikelblok OPPOSITIE WEIGERT NOG STEEDS GROEN LICHT VOOR VERHUIS BEN CONAERTS

12 februari 2018

02u29 0 Boom De soap over de bib blijft maar duren: ondanks een extra commissie over de verhuis is Vlaams Belang noch Boom één bereid het licht op groen te zetten. Vooral het prijskaartje blijft een groot struikelblok. Schepen van Cultuur Inge De Ridder is bereid om opnieuw te gaan onderhandelen over de vraagprijs.

Dat de huidige bibliotheek tot op de draad versleten is, daar is iedereen in de Boomse gemeenteraad het over eens. Het gemeentebestuur wil de bib daarom nog dit jaar verhuizen naar drie leegstaande commerciële panden in de Windstraat. Alleen kon er de voorbije twee gemeenteraden nog geen meerderheid worden gevonden en moest de stemming telkens worden verdaagd.





Ultieme commissie

Het bestuur hoopte met een ultieme commissie vorige week de twijfelaars alsnog te overtuigen, maar dat blijkt tevergeefs te zijn geweest. Noch Vlaams Belang, noch Boom één - de twee grootste oppositiepartijen in Boom - is voorlopig bereid het licht op groen te zetten. Vooral de kostprijs van 2,4 miljoen euro blijft een groot struikelblok.





"Er is wel wat moeite gedaan in de commissie om onze vragen te beantwoorden", zegt Peter De Ridder (Boom één). "Maar we zitten nog altijd met het gegeven dat de aankoopprijs van de panden bijzonder hoog blijft. We zijn zeker niet tegen een nieuwe bibliotheek, maar ze moet wel betaalbaar en bruikbaar zijn."





"De diverse immomakelaars die het pand in het verleden probeerden te slijten, bevestigen allen dat de aankoopprijs veel te hoog is", zegt Hans Verreyt (Vlaams Belang). "Het feit dat de bewuste panden in de Windstraat al vijf jaar onverkocht op de markt worden aangeboden, is een teken aan de wand."





Heronderhandelen

Volgens Verreyt is er een geschikt alternatief voor handen: het pand van de stopgezette Proxy Delhaize aan de Varkensmarkt. "De huurder, zijnde het vastgoedbedrijf van Delhaize, zegde de huur intussen op", weet Verreyt.





"Een groot deel van de technieken zijn reeds aanwezig of zijn te hergebruiken, wat wellicht een stuk goedkoper is dan het allemaal nieuw te leggen. We roepen op om deze optie gelijkwaardig te onderzoeken."





"We zitten daar met het probleem dat de eigenaar het pand de eerste twintig jaar niet kan verkopen", reageert schepen van Cultuur Inge De Ridder (N-VA). "Ik heb akte genomen van de opmerkingen over de aankoopprijs en ik ga opnieuw samenzitten met de verkoper om over de vraagprijs te onderhandelen. Ik wil er alles aan doen om tot zo'n groot mogelijke gedragenheid te komen. Alleen zou dat ten koste kunnen gaan van andere onderhandelingen die we momenteel met diezelfde verkoper hebben lopen."





Zeker is dat het moeilijk zal worden om tegen de volgende gemeenteraad op 22 februari een meerderheid te vinden voor het dossier zoals het nu op tafel ligt. Van de oppositie is voorlopig enkel onafhankelijk raadslid Abdel El-Hajoutti gewonnen voor de verhuis naar de Windstraat en dat geeft drie zetels te weinig om aan een meerderheid te geraken. "Ik kan alleen maar hopen dat het gezond verstand zal zegevieren en dat de politieke spelletjes opzij worden gezet", besluit Inge De Ridder.