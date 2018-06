Politiezone Rupel verwelkomt nieuwe drugshond Jim 23 juni 2018

02u52 0 Boom De politiezone Rupel heeft er een nieuwe collega bij: drugshond Jim. De puppy is elf weken oud en zal over ongeveer een jaar zijn 'grote zus' Sue bijstaan in het zoeken en vinden van drugs en cash geld.

Nadat de politie in 2014 al haar patrouille- en drugshond Sue mocht verwelkomen, krijgt ze er nu een 'broertje' bij: Jim, een Parson Russell Terrier. Jim is een puppy van elf weken oud en zal binnenkort worden ingezet in het zoeken en vinden van drugs en cash geld. Vooraleer het zo ver is, krijgt hij nog wel een doorgedreven opleiding van ongeveer één jaar. Die opleiding wordt verzorgd door zijn ervaren begeleidster Bie Schutijser. "Jim is een moedig, klein ventje met een sterk karakter en een enorme zoekdrift", zegt Schutijser. "Hij zal sociaal worden opgevoed en hij ziet er erg schattig uit, maar hij mag niet geaaid worden zonder toelating van zijn baasje."





Zodra hij operationeel is, zal Jim integraal deel uitmaken van het politiekorps. "Jim zal onder meer worden ingezet tijdens drugsacties, bepaalde verkeerscontroles, huiszoekingen, in kleine ruimtes en op bepaalde hoogtes. Daar waar een klein ras als het zijne nuttig kan zijn."





Via de sociale media zal de politie regelmatig een filmpje of een foto posten, zodat iedereen de ontwikkelingen en vorderingen van de nieuwe drugshond kan volgen. (BCOR)