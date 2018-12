Politie verdeelt kalender voor 2019 Ben Conaerts

12 december 2018

15u37 0 Boom De Lokale PolitieZone Rupel verdeelt deze week de vierde editie van haar politiekalender. Bij alle Rupelse gezinnen zou er een exemplaar in de brievenbus moeten vallen.

“Door een kalender aan te bieden die thuis kan worden opgehangen, willen we een heel jaar door vertellen waarmee we bezig zijn, maar tegelijk ook wijzen op het feit dat veiligheid iets is waar iedereen zich elke dag van bewust moet zijn”, klinkt het bij de politie. “‘Samen werken aan veiligheid’ hoeft niet saai te zijn. Dankzij de eerder ludieke tekeningen worden veiligheid en leefbaarheid door een speelse bril bekeken. Zonder afbreuk te doen aan de informatie die we willen meegeven.”

De politiekalender wordt gedrukt op 30.000 exemplaren en alle gezinnen in Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle ontvangen midden december hun persoonlijk exemplaar in de versie van de gemeente waar zij wonen. Mensen die in het komende jaar als nieuwe inwoners naar de Rupelstreek verhuizen, ontvangen van hun wijkinspecteur ook een exemplaar.