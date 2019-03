Politie maakt nieuw veiligheidsplan: 2.200 inwoners worden bevraagd Ben Conaerts

08 maart 2019

16u44 0

De Lokale Politiezone Rupel gaat een nieuw zonaal veiligheidsplan opmaken. Daarvoor wil de politie een beroep doen op input van de inwoners van de Rupelstreek. Ongeveer 2.200 Rupelianen hebben een brief in de bus gekregen met de vraag om deel te nemen aan een bevraging rond veiligheid, leefbaarheid en tevredenheid.

“Dat is voor ons belangrijk om te weten wat er leeft bij de inwoners”, klinkt het bij de politie. “Op de brief vind je een code waarmee je de enquête kan invullen.”

Ook wie geen brief heeft ontvangen, kan deelnemen aan de bevraging. Daarvoor kan je contact opnemen met de Lokale Politiezone Rupel via Facebook of info@politiezonerupel.be. Geef daarbij zeker de gemeente mee waar je woont.