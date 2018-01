Politie controleert horecazaken 23 januari 2018

De politiezone Rupel heeft afgelopen weekend samen met de bijzondere inspectiediensten negen horecazaken gecontroleerd in de Rupelstreek. De politie stelde in totaal veertien processen-verbaal op voor een hele reeks inbreuken. Zo werden er onder meer drie illegalen aangetroffen waarvan er al zeker twee effectief in het zwart aan het werk waren. De 'werkgever' zal een boete krijgen van drie keer een maandloon. Daarnaast werd er in één café een inbraak op de wet van de kansspelen vastgesteld. Die cafébaas zal 4.000 euro moeten betalen. Daarnaast waren er ook nog pv's voor het overtreden van het rookverbod en voor zwartwerk opgesteld. Tegelijkertijd werd er ook een controle op drugs gehouden in één huis en vijftien wagens. Dat leverde maar een schamele buit op van tien gram cannabis. (VTT)