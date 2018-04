Politie botst op weg naar dringende oproep 14 april 2018

Een patrouille van de politie Rupel is gisteravond rond 21.30 uur betrokken geraakt bij een ongeval.





De politiewogen met drie agenten was op weg naar een dringende opdracht en reed op sirene. In de Kapelstraat aan domein De Schorre kwam het tot een aanrijding met een personenwagen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de terreinen van hockeyclub Braxgata.





Woordvoerder Joris Van Camp van pz Rupel: "De drie agenten zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Een andere politiezone komt ter plaatse om de vaststellingen te doen." (PLA)