Plejade aan sterrenchefs 17 juli 2018

Bijna even indrukwekkend als het aanwezige dj-talent is de plejade aan sterrenchefs die op Tomorrowland hun gerechtjes komen voorschotelen. Nick Bril, chef-kok van 'The Jane', verzorgt samen met zes jonge Vlaamse chefs het eten in het Aperto Restaurant, in het Tomorrowland Restaurant kan je genieten van een topmenu van sterrenchef Ken Verschueren met zicht op het hoofdpodium en verborgen ín het hoofdpodium komt Piet Huysentruyt koken. Huysentruyt bereidt er zes diners voor telkens twaalf gasten, ten voordele van de Love Tomorrow Foundation.





(BCOR)