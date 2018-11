Pia-Lola (12) krijgt rol in Ketnetmusical: “Uit meer dan 1.200 kandidaten gekozen” Ben Conaerts

28 november 2018

17u25 3 Boom Pia-Lola Nuyens (12) uit Boom heeft een rol te pakken in de nieuwe Ketnetmusical ‘TROEP!’ van Ketnet en Studio 100. Na een uitgebreide selectie werd ze uit meer dan 1.200 jongens en meisjes gekozen. “Het gaat superleuk worden”, weet ze nu al.

Het worden spannende maanden voor Pia-Lola Nuyens. Het meisje heeft namelijk een rolletje te pakken gekregen in ‘TROEP!’ Dat is de nieuwe musical van Ketnet en Studio 100 die op 9 maart 2019 in première gaat. ‘TROEP!’ gaat over een pleintje waar jongeren vroeger samenkwamen, maar dat nu een stort is geworden. Iedereen blijft er maar vuilnis dumpen, tot een paar kinderen het grondig beu zijn en samen in actie komen. Geholpen door Dimitri (Michiel De Meyer) en secretaresse Claire (Maureen Vanherberghen) proberen ze van het stort weer een plein te maken waar iedereen een plek heeft.

Jeugddroom

Pia-Lola, die in het eerste middelbaar Moderne Wetenschappen zit aan OLVI Boom, maakt deel uit van het ensemble en mag op het podium haar zang- en danskunsten bovenhalen. “Ik ben samen met 23 anderen uit meer dan 1.200 kinderen gekozen”, glundert ze “We hebben deze zomer allemaal auditie moeten doen. Het was heel stressy, maar ik ben heel blij dat ik deel kan uitmaken van het verhaal van ‘TROEP!’ Het gaat superleuk worden. Er is niets wat ik liever doe dan zingen, dansen en acteren. Toen ik als 3-jarige mensen zag zingen en dansen, was het voor mij al duidelijk dat ik dat ook wilde doen.”

Sportpaleis

Pia-Lola zette haar eerste danspasjes bij Dansstudio Flash in Boom en zit nu in haar tweede jaar aan Dansstudio Ijvi Hagelstein in Schelle. “Dat heeft me enorm geholpen om deze rol te pakken te krijgen. Ik ben het afgelopen anderhalf jaar ontzettend gegroeid en meer zelfzeker geworden. Eerder dit jaar heb ik de kans gekregen om mee te spelen in ‘On Stage’, de grote verjaardagsshow van Dansstudio Ijvi Hagelstein in de Koningin Elisabethzaal. Maar ‘TROEP!’ wordt mijn grootste musicalervaring tot nog toe. We mogen onder meer in het Sportpaleis optreden, daar kan meer dan 15.000 man binnen!”

Topacteur

Als het van Pia-Lola afhangt, wordt het de start van een gevulde musicalcarrière. “Ik droom ervan om later een musicalactrice te worden, al zou ik ook tevreden zijn met een andere job in de media. Ik denk dat ik bijvoorbeeld heel graag Ketnetwrapster zou zijn. Ik spiegel me graag aan Michiel De Meyer, die ook van Boom is en die de hoofdrol speelt in ‘TROEP!’ Hij is met kleine rolletjes begonnen, maar is nu uitgegroeid tot een topacteur. Hij was betrokken bij de repetities, maar we hebben nog niet uitgebreid kunnen praten. Ik weet wel zeker dat hij nog veel tips zal geven, zodat we van ‘TROEP!’ een topmusical kunnen maken.”

Je kan op Ketnet vandaag en morgen rond 17 en 19 uur de belevenissen volgen van de jonge acteurs en actrices van ‘TROEP!’ Op zondag 2 december volgt om 8.30 en om 18.40 uur een grote finaleshow. Tickets voor ‘TROEP!’ zijn nu al te koop via www.studio100.be.