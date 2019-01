Peter Muyshondt legt eed af als nieuwe korpschef Politiezone Rupel Ben Conaerts

28 januari 2019

16u57 2

De Lokale Politiezone Rupel heeft een nieuwe korpschef: Peter Muyshondt. Hij is de opvolger van Gwen Merckx, die sinds vorige zomer de leiding heeft over het politiekorps van Sint-Niklaas. Vorige vrijdag legde hij de eed af in het politiecollege.

Peter Muyshondt is criminoloog van opleiding. Na zijn militaire opleiding begon hij te werken bij de rijkswacht in het district Antwerpen. Hij verdiende zijn sporen onder andere bij de speciale eenheden en de bewakings- en opsporingsbrigade (BOB). Na de politiehervorming versterkte hij in 2002 de lokale politie van Antwerpen en in 2012 werd hij hoofdcommissaris van de lokale politie Voorkempen. Hij is gehuwd en is vader van drie kinderen.

Het nieuwe politiecollege zelf telt vooral vertrouwde gezichten, met burgemeesters Jeroen Baert (Boom, N-VA), Luc Bouckaert (Hemiksem, CD&V), Tom De Vries (Niel, Open VLD) en Rob Mennes (Schelle, CD&V). Jurgen Callaerts (N-VA), kersvers burgemeester van Rumst, is de enige nieuwkomer. Tom De Vries werd aangeduid als nieuwe voorzitter.