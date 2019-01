Peter Muyshondt, de nieuwe korpschef van politiezone Rupel: “Dit korps heeft kwalijke geschiedenis achter zich gelaten” Ben Conaerts

30 januari 2019

20u24 0 Boom De Lokale Politiezone Rupel wordt voortaan geleid door Peter Muyshondt (47). Voor de Melselenaar is het, na een reeds lange carrière bij de politie, zijn debuut als korpschef. “Ik vond het eens tijd om de eindverantwoordelijkheid te dragen.”

Hoewel hij pas vorige vrijdag de eed als nieuwe korpschef aflegde, maakte Peter Muyshondt vandaag al even tijd vrij om zich voor te stellen. Muyshondt is 47, vader van drie kinderen en criminoloog van opleiding. Hij kan reeds terugblikken op een rijke carrière bij de politie, onder meer bij de speciale eenheden, de bewakings- en opsporingsbrigade (BOB) en de Lokale Politie Antwerpen. De voorbije zes jaar was hij adjunct-korpschef van de Lokale Politie Voorkempen, maar hij vond de tijd rijp voor een nieuwe uitdaging. Hij was de enige kandidaat om Gwen Merckx op te volgen.

“Als adjunct-korpschef zit je in een comfortabele positie, maar ik wou eens de eindverantwoordelijkheid dragen”, zegt Muyshondt “Het operationele verschuift voor mij nu wat meer op het achterplan, terwijl het beleidsmatige meer op het voorplan komt. Zelf heb ik een vijftiental jaar doorgebracht in Edegem en ben ik dus redelijk vertrouwd met de regio. Bovendien kom ik hier terecht in een korps met een goede reputatie. Dit korps heeft de kwalijke geschiedenis achter zich gelaten en de voorbije jaren flinke stappen voorwaarts gezet.”

Pro legalisering drugs

Wie de naam ‘Peter Muyshondt’ even door Google jaagt, ontdekt al snel dat hij er een opvallende mening op na houdt wat de aanpak van drugs betreft. Zo heeft Muyshondt, die nota bene zijn broer verloor door een overdosis heroïne, in het verleden meermaals gepleit voor de legalisering van drugs. “Dat was mijn persoonlijke mening en die hou ik voortaan liever voor mezelf”, legt Muyshondt uit. “Het zou een heel onduidelijk signaal zijn als ik daar nu als korpschef uitspraken over zou gaan doen. Ik ga gewoon het beslist beleid uitvoeren: zolang drugs illegaal zijn, blijven we ze bestrijden.”

Een van de grote ambities van de korpschef is de uitbreiding van het politiekorps. Nu telt het korps van de Politiezone Rupel in totaal 120 medewerkers, maar dat is onvoldoende. “Qua personeelsbestand zitten we in sommige entiteiten wat krap”, meent Muyshondt. “Vooral de interventiewerking is krap bedeeld op dit moment. De bevolking is toegenomen, terwijl ons personeelsbestand hetzelfde is gebleven. Op een bepaald moment moet je een dossier durven indienen bij de overheid en bepleiten om extra in de politie te investeren. Dat is de oefening die we nu moeten maken, maar we gaan die wegen bewandelen zoals ze bewandeld moeten worden, namelijk via het politiecollege en de politieraad.”

Tomorrowland

Een andere uitdaging blijft het om de veiligheid te kunnen waarborgen tijdens Tomorrowland. Gedurende twee weekends strijken er dan telkens 180.000 mensen neer in de Rupelstreek en dat laat zich natuurlijk gevoelen. “We hebben voor Tomorrowland een goede samenwerking met de federale politie en die wordt ook dit jaar voortgezet. We zijn momenteel al bezig met de voorbereidingen en de debriefing. Maar je kan niet ontkennen dat de impact van het festival op de lokale werking aanzienlijk blijft. We moeten proberen een evenwicht te vinden tussen de inzet voor Tomorrowland enerzijds en de basispolitiezorg in de vijf Rupelgemeenten anderzijds.”