Peter De Ridder (Boom één) wordt voorzitter nieuwe commissie 26 januari 2018

Peter De Ridder (Boom één) werd verkozen tot voorzitter van de nieuwe gemeenteraadscommissie rond het woonbeleid van de gemeente. Hij haalde het van Hans Verreyt (Vlaams Belang) met dertien stemmen tegen negen. Bedoeling van de commissie is onder meer de spelers van het gemeentelijk woonbeleid te horen en na te gaan welke regierol de gemeente speelt. "We willen komen tot een juiste beeldvorming van de huidige toestand", klinkt het.





Bij een eerste poging om zo'n commissie op te richten, bleek deze onwettelijk te zijn. Schepen van Wonen Dany Bosteels (Open Vld) denkt dat dit nu opnieuw het geval is. "Ik heb alvast aan de gouverneur gevraagd dit even te bekijken", zegt hij. "Maar we willen volgende maand sowieso een commissie brengen rond het woonbeleid en een aantal mensen uitnodigen die het verhaal van sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek komen schetsen. We hebben niets te verbergen." (BCOR)