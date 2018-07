People of Tomorrow laten 40 ton kampeermateriaal achter 31 juli 2018

02u35 0

De People of Tomorrow zijn aan hun reis huiswaarts vertrokken met veertig ton minder aan kampeermateriaal. Die lieten ze traditiegetrouw achter op de camping. Tenten, luchtmatrassen, stoelen, tafels, partytenten en zelfs slaapzakken. Dat materiaal werd opgehaald door Ecoso, een vzw uit Mechelen die streeft naar een duurzame ontwikkeling en tewerkstelling voor laaggeschoolden en langdurig werkzoekenden en mensen met een arbeidshandicap. Ecoso haalt achtergebleven campingmateriaal op, kuist en herstelt het en maakt het klaar voor hergebruik. "De bedoeling is dat festivalgangers volgend jaar een tent kunnen huren op Tomorrowland. Het festival is natuurlijk maar twee weekends in het jaar dus op andere momenten zal het materiaal aan een scherpe prijs gehuurd kunnen worden", vertelt Jolien Roelandt van Ecoso. Ook materiaal dat op het eerste gezicht niet meer bruikbaar is, wordt door Ecoso meegenomen. "Van een dekzeil kunnen we tasjes maken", aldus Jolien. (ADA/