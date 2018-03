Pasenkermis brengt vijf dagen animo 28 maart 2018

De paasvakantie wordt in Boom opnieuw opgefleurd met de traditionele Pasenkermis. Van zaterdag 31 maart tot en met woensdag 4 april wordt de omgeving van de gemeentelijke vijvers in de Beukenlaan ingepalmd door talloze attracties waar jong en oud zich kan komen uitleven. Bovendien worden bijna elke kermisdag nog extra animatie en activiteiten voorzien. Zo kan je zaterdag tussen 17 en 21 uur over de feestmarkt lopen in de Victor De Meyerestraat en kan je zondag tussen 14 en 17 uur een bezoek brengen aan de miniatuurpaardjes van 'Mini Horse World'. Maandag komen van 14 tot 17 uur dan weer de paashaas, een ballonnenclown en een kindergrimeur voor de vrolijke noot zorgen. (BCOR)