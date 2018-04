Pas uit instelling en al bakker overvallen GEMASKERDE JONGEMANNEN BEDREIGEN PERSONEEL EN KLANTEN SANDER BRAL

24 april 2018

02u35 0 Boom Twee gemaskerde jongemannen hebben bakkerij Wim & Zoon in Boom overvallen. Ze bedreigden het personeel en klanten met een nepwapen en gingen aan de haal met wat geld uit de kassa. Eén van de twee verdachten is al gearresteerd. De 17-jarige dader was nog maar één dag in verlof vanuit een gesloten instelling.

Klanten en personeel van bakkerij Wim & Zoon aan het Hendrik Conscienceplein in Boom werden zaterdagmiddag opgeschrikt door een overval van twee jongemannen met bivakmutsen. Eigenaar Wim Everaert was zelf met twee personeelsleden aanwezig in de bakkerij. "Er waren ook net drie klanten in de bakkerij toen het duo toesloeg", herbeleeft de bakker. "Eén van hen gebruikte een vuurwapen om de drie klanten naar buiten te duwen en de andere focuste zich op de kassa. Hij probeerde daar zoveel mogelijk geld uit te graaien maar mijn dappere medewerkster probeerde dat te verhinderen. Anderhalve minuut later waren ze alweer verdwenen met een povere buit van wat wisselgeld."





"Het pistool leek later nep te zijn", gaat Wim verder. "Maar op dat moment neem je geen risico's en ga je ervan uit dat het echt is. Ze hebben het wapen nooit op mij gericht, maar wel op klanten en op mijn personeel. De meisjes van de winkel zijn er enorm professioneel en kalm mee om te gaan. De politie heeft nog slachtofferhulp aangeboden, maar niemand van ons heeft daar behoefte aan. We hebben de winkel dezelfde dag nog heropend en deze week komt iedereen gewoon weer werken. In de vierentwintig jaar dat ik deze bakkerij uitbaat, is het de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Hopelijk nooit meer."





De politie werd na de overval meteen verwittigd en was volgens de bakker zeer snel ter plaatse. "Drie uur na de feiten konden we een 17-jarige verdachte arresteren", zegt Veronique Wegge van de lokale politiezone Rupel.





Feiten bekend

"De jongeman was nog maar één dag in verlof vanuit zijn instelling in Mol. Hij bekende de feiten, werd opnieuw voorgeleid en terug opgesloten. Wij beseffen dat zo'n gebeurtenis langdurige indrukken kan nalaten bij de betrokkenen en blijven alle middelen inzetten om ook de tweede verdachte zo snel mogelijk te vatten. Er is een uitvoerig onderzoek gestart naar mogelijke linken met andere gelijkaardige feiten in de regio."





In het voorjaar van 2017 deden er zich verschillende soortgelijke incidenten voor bij kleine zelfstandigen in de buurt. Getuigen hadden het toen ook altijd over jonge daders. Zo werd Copycenter Boom twee maal overvallen maar ook Deli-Sonja, Haarwerken Smedts, Dokter De Groof, het Melkhuisje, Vapecomfort en bakkerij Leopold kregen ongewenst bezoek van jonge overvallers. Of de 17-jarige dader tijdens die feiten op vrije voeten was, was gisteren nog niet duidelijk. Wel werd er nooit iemand anders gearresteerd in dit onderzoek.