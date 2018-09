Parking Bassinstraat twee weken afgesloten 07 september 2018

02u45 0

De parking van de Bassinstraat is voor een tweetal weken grotendeels afgesloten. Er vinden namelijk sonderingen of peilingen plaats in voorbereiding op een toekomstig bouwproject. "Uit eerder onderzoek is gebleken dat er op deze locatie een scheepswerf aanwezig was", zegt schepen van Parkeren Dany Bosteels (Open Vld). "Die werf werd na de ophoging van de dijken van de Rupel in 1979 door de gemeente gedempt en opgehoogd. De bouwpromotor moet daarom de ondergrond beter in kaart kunnen brengen en zal drie à vier putten maken op het terrein om na te gaan wat er onder zit." (BCOR)