Parkeerplaatsen Beukenlaan heraangelegd Ben Conaerts

12 april 2019

13u50 0

De gemeente heeft de ingang van het park ter hoogte van het kruispunt Beukenlaan – ’s Herenbaan heraangelegd. Door de jaren heen waren de wortels van de bomen tussen de stenen van de parkeerplaatsen gegroeid.

“We hebben ervoor gekozen om dit in eigen beheer op te lossen”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “Alle bomen werden behouden, maar hun wortels werden in bloembakken ingewerkt. Op die manier kunnen ze verder groeien zonder dat ze de verharding beschadigen. De oude verharding werd ook behouden, maar opnieuw aangelegd. In de komende weken zullen in de bloembakken ook nog planten worden aangeplant, zodat de parkeerplaatsen nog wat extra groen krijgen.”