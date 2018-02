Pannenkoeken voor Circus Kummelé 21 februari 2018

02u30 0

De vzw Kaaimannen organiseert op zondag 25 februari een pannenkoekenslag. De opbrengst is bestemd voor Circus Kummelé, een sociaal circus dat gericht is op kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. "Deze kinderen kunnen zich geen betaalde hobby permitteren en komen omwille van hun moeilijke situatie ook zelden in aanraking met kunst of cultuur. Wij denken dat circuslessen hier iets kunnen betekenen", luidt het bij de vzw Kaaimannen. Wie het circus wil steunen, kan daarvoor zondag van 13 tot 18 uur terecht in zaal Pertsgad. Je kan ter plaatse van een pannenkoek smullen of een bestelling komen afhalen. Vooraf inschrijven is niet nodig, behalve voor de afhalingen. Dat kan via kaaimannen@telenet.be. (BCOR)