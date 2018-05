Pachterslei krijgt er 9 woningen bij 03 mei 2018

Het Boomse college heeft het licht op groen gezet voor de bouw van negen woningen in de Pachterslei. Daarmee wordt een volgende fase ingezet in de aanleg van de nieuwe woonwijk aldaar. In totaal worden er verspreid in twee fases niet minder dan 300 kwaliteitsvolle woningen gerealiseerd. "Kwalitatief en betaalbaar wonen voor de Bomenaars van nu en morgen is een belangrijk aandachtspunt", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Dany Bosteels (Open Vld). "Om dit te verwezenlijken, treedt de gemeente op als regisseur die waakt over de kwaliteit van de ruimtelijke projecten. Dat leidt tot een win-winsituatie waarbij het bestuur aan tafel gaat zitten met projectontwikkelaars en promotoren die Boom als een attractieve investering zien." (BCOR)