Oxfam Wereldwinkel houdt cadeaudagen Ben Conaerts

05 december 2018

De Oxfam Wereldwinkel van Boom organiseert op zaterdag 8 en zondag 9 december zijn jaarlijkse cadeaudagen. Daarmee wil de Wereldwinkel ieder-een aanmoedigen om de komende eindejaarsperiode te opteren voor ethisch verantwoorde, duurzame cadeautjes.

“Elk cadeau uit de wereldwinkel vertelt een eigen verhaal”, klinkt het. “Het komt van een producent die gespecialiseerd is in zijn of haar vak. Een kleinschalige speler die van Oxfam Wereldwinkels kansen krijgt, omdat eerlijke handel zorgt voor duurzame ontwikkeling. Wie bij ons een cadeau koopt, zorgt er keer op keer voor dat hij een producent en een gemeenschap op een respectvolle manier ondersteunt.”

In het assortiment vind je onder meer wijnen, aperitieven, chocolade, ingrediënten uit de wereldkeuken, cosmeticaproducten en kookboeken.

De cadeaudagen vinden plaats op zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur in de Oxfam Wereldwinkel in de Blauwstraat.