Oudste agent PolitieZone Rupel met pensioen: “Geen enkele dag tegen mijn goesting gewerkt” Ben Conaerts

01 april 2019

16u43 0 Boom François Van den Brande (70), de oudste politieman van de Lokale PolitieZone Rupel, is sinds vandaag met pensioen. Liefst 47 dienstjaren heeft hij bij de lokale politie op de teller staan. “Ik heb mijn job altijd met heel veel goesting gedaan”, aldus de Bomenaar.

Al blijft hij zelf nog zo bescheiden, François Van den Brande is wel een monument bij de Lokale PolitieZone Rupel. Met 70 lentes is hij met voorsprong de oudste politieman van het korps. Hij behoort zelfs tot de drie oudste agenten ooit in ons land. Maar aan die loopbaan is sinds vandaag een einde gekomen. Na 47 mooie dienstjaren is François officieel met pensioen gegaan. “Ik heb mijn job altijd met veel enthousiasme gedaan”, zegt hij. “Ik ben geen enkele dag tegen mijn goesting gaan werken. Maar nu ik 70 ben, was de tijd wel rijp om de kepie aan de haak te hangen. Al maak ik me wel wat zorgen voor het zwarte gat dat er nu komt. Ik ga moeten zien hoe ik mijn tijd zal opvullen.”

François trad op 1 juni 1972 in dienst van de politie en is zijn hele carrière in Boom actief gebleven. Vooral in de wijk van de Hoek en de Bosstraat, waar hij twintig jaar wijkagent is geweest, is de Bomenaar een bekend gezicht. “Swa was de perfecte wijkagent”, zegt Vera Cornelis van het bedrijventerrein Hoek76. “In het begin had ik een beetje schrik van die man met dat blauwe uniform en die krachtige stem. Maar Swa heeft een klein hartje en zorgde voor een grote sociale samenhang. Hij was iemand bij wie je altijd terecht kon. Ook nu hij met pensioen is, is Swa nog altijd meer dan welkom om langs te komen. De koffie zal voor hem altijd klaar staan.”

Stuk taart

Op zijn laatste werkdag vorige vrijdag werd François nog eens uitgebreid in de bloemetjes gezet. Vera en Paul Cornelis nodigden ‘hun’ wijkagent uit op hun bedrijventerrein, waar hij werd ontvangen met een rode loper en getrakteerd op een stuk taart. Nadien werd hij in een oldtimer teruggebracht naar het politiecommissariaat. Ook daar werd hij bedankt voor zijn jarenlange inzet en engagement. “We gaan Swa zeker missen”, aldus zijn collega’s. “Hij was een heel gedreven, gewaardeerde collega. We wensen hem een mooi pensioen toe.”