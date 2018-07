Oud Chirolokaal wordt nog deze zomer gesloopt 07 juli 2018

02u33 0 Boom Het oude Chirogebouw in de Kerkstraat wordt volgende maand afgebroken. "Er gebeuren daar te veel zaken die het daglmicht niet mogen zien", zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA).

De omgeving van het oude, leegstaande Chirolokaal in Kerkstraat 53 is de voorbije jaren uitgegroeid tot een kankerplek in Boom. De gemeente is intussen eigenaar van de grond en het gebouw en heeft nu dus de kans de plek te fatsoeneren. De voorbije gemeenteraad werd alvast het bestek voor de afbraak van het gebouw goedgekeurd.





Bij oppositiepartij Boom één heeft men twijfels bij de hoge kostprijs van de sloop, maar volgens burgemeester Jeroen Baert (N-VA) is het een noodzakelijke maatregel. "Vlak naast het gebouw bevindt zich een doorgang waar allerlei dingen gebeuren die het daglicht niet mogen zien", legt Baert uit. "Dat is een plek in onze gemeente die je maar beter kan mijden. Als we dat doorgangetje weg willen werken, moeten we het Chirogebouw afbreken."





De afbraak van het gebouw staat gepland voor begin augustus. Tijdens de afbraakwerken zal er in de Kerkstraat geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Enkel fietsers en voetgangers kunnen passeren. (BCOR)