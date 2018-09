Oud belastingsgebouw maakt plaats voor woonproject 07 september 2018

02u43 0 Boom In de Groene Hofstraat 13 is gisteren de eerste steen gelegd voor de bouw van de nieuwe woonresidentie 'The Mood'. Het woonproject wordt gerealiseerd op de plaats van de oude kantoorgebouwen van brouwerij Lamot, voor veel Bomenaars een iconische locatie.

De site van de Groene Hofstraat 13 kan bogen op een bijzonder rijke geschiedenis.





Niet alleen waren er de kantoorgebouwen van de bekende brouwerij Lamot er gevestigd, er huisden ook enige tijd de belastingdiensten. Nu wordt het oude gebouw door projectontwikkelaar Aura Estates herbestemd tot een nieuwbouwsite die de naam 'The Mood' heeft gekregen.





Het project telt 29 appartementen, verdeeld over vijf bouwlagen. Van het oorspronkelijke gebouw wordt zestig procent behouden. De bouw zou voltooid moeten zijn in de nazomer van 2019.





"Enkele jaren geleden hebben we ons oog laten vallen op deze unieke locatie", zegt vastgoedontwikkelaar Dimitri Saerens van Aura Estates. "We zitten hier in het hartje van Boom, tussen de Grote Markt en het Heldenplein, en vlakbij het water. Alles is hier op wandelafstand bereikbaar. Bovendien hebben we vernomen dat de Groene Hofstraat in de toekomst enkel nog voor bestemmingsverkeer zal worden voorbehouden. Dat is alleen nog maar een extra troef voor ons project. Intussen is reeds 25 procent van de appartementen verkocht."





De prijs van de appartementen ligt tussen de 165.000 en de 245.000 euro. Voor meer informatie kan je terecht op de website www.structura.be of tel. 02/460.80.46.





(BCOR)