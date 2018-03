Oppositielid stapt over naar CD&V NA EXIT BIJ BOOM ÉÉN GAAT EL-HAJOUTTI NU 'MEERDERHEID' STEUNEN BEN CONAERTS

17 maart 2018

02u50 0 Boom Twee maanden nadat hij de deuren van oppositiepartij Boom één achter zich dicht trok, stapt onafhankelijk gemeenteraadslid Abdel El-Hajoutti over naar CD&V Boom. Hij gaat dus voortaan de Boomse 'meerderheid' steunen. "Ik wil kiezen voor een verhaal met een duidelijke boodschap waarin iedereen meetelt", zegt hij.

Onafhankelijke gemeenteraadslid Abdel El-Hajoutti bekende kleur tijdens de voorbije gemeenteraad. Hij gaat mee de kar trekken van CD&V en steunt dus voortaan mee de Boomse 'meerderheid'. "Het is geen eenvoudige keuze geweest", licht El-Hajoutti toe. "Ik heb hier heel lang over nagedacht. Maar de ideologie en visie van CD&V spraken me al langer aan. De CD&V-afdeling van Boom is hier met een erg mooi project bezig, met een duidelijke boodschap waarin iedereen meetelt en waarin men duidelijk voor de weg vooruit kiest. Bovendien liggen de warme christelijke normen en waarden me nauw aan het hart. Daarom kies ik heel nadrukkelijk voor CD&V."





Twee maand geleden stapte El-Hajoutti op uit de fractie van oppositiepartij Boom één, naar aanleiding van de aanhoudende discussies over de nieuwe Boomse bibliotheek. Sindsdien zetelde hij als onafhankelijke in de gemeenteraad.





"Politieke spelletjes"

"Binnen Boom één had ik steeds vaker het gevoel dat ik alleen stond met mijn visie. Mijn inzet werd onvoldoende geapprecieerd en mijn initiatieven werden te weinig aangemoedigd. De manier waarop het bibliotheekdossier werd aangepast was voor mij de druppel. Dialoog en inhoud waren ondergeschikt geworden aan politieke spelletjes. Daarom heb ik toen beslist de partij te verlaten. Een moeilijke stap, maar achteraf gezien de enige juiste." Bij CD&V is men alvast erg tevreden dat men op de steun van El-Hajoutti kan rekenen. Na Danny Verschaeren, voorzitter van de sportraad, en nieuwkomer Gyltene Rahimi is het al de derde opvallende naam die de partij komt versterken.





Meteen een klik

"We kennen Abdel als een zeer geliefd en correct persoon", zegt CD&V-lijsttrekker Kris Van Hoeck. "De laatste maanden hebben we hem nog beter leren kennen en is duidelijk geworden dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de samenleving. We voelden meteen een 'klik'. Onze visies en ideeën sluiten zeer nauw bij elkaar aan. We kijken erg uit naar de verdere samenwerking."





Plaats nog onbekend

El-Hajoutti zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober op de CD&V-lijst staan, al is het nog onzeker welke plaats hij krijgt toebedeeld. "Daarover zal later gesproken worden", meldt hij. "Ik ben momenteel gewoon al blij dat ik beslist heb waar mijn politieke toekomst ligt." Kris Van Hoeck, huidig schepen van Sport en Leefmilieu, wordt bij CD&V sowieso de lijsttrekker. In de gemeenteraad blijft El-Hajoutti de resterende maanden van deze legislatuur nog gewoon verder als onafhankelijke zetelen. Volgens het gemeentedecreet is het tenslotte niet mogelijk om tijdens de legislatuur van fractie te veranderen.