Oppositie stuurt OCMW-budget terug naar af 24 februari 2018

02u27 0 Boom De gemeenteraad heeft het OCMW-budget voor 2018 afgewezen. Oppositiepartij Boom één vindt dat er in de begroting te weinig aandacht is voor het personeel van het Woonzorgcentrum Den Beuk.

"We hadden voorafgaand namens onze fractie gevraagd om aandacht te besteden aan de toenemende werkdruk in het woonzorgcentrum", zegt fractieleider Patrick Marnef (Boom één). "We zitten daar met een groot absenteïsme en dus regelmatig met een onderbezetting op de werkvloer. Wij stellen voor om de maaltijdcheques niet met 1, maar met 2 euro te verhogen. Dan zouden we op hetzelfde niveau zitten als onze buurgemeenten. Tegelijkertijd pleiten we voor de toepassing van de instap in de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel. Maar van onze voorstellen vinden we in dit budget niets terug."





"Financieel verantwoord"

Uiteindelijk werd het budget met tien voor-, tien tegenstemmen en vier onthoudingen afgekeurd. "We vinden dit heel jammer, zeker aangezien Boom één in de OCMW-raad één dag eerder nog een onthouding had gestemd", reageert OCMW-voorzitter Inge De Ridder (N-VA).





"Het was te kort dag om de voorstellen van Boom één deftig te bekijken. Ik gun ons personeel ook heel hard hogere maaltijdscheques, maar het moet ook allemaal financieel verantwoord zijn op lange termijn. In het budget van 2018 worden trouwens sowieso al twee extra voltijdse verpleegkundigen voor het WZC Den Beuk voorzien."





Het gevolg van het afkeuren van het budget is dat het OCMW nog wat langer met het systeem van de zogenaamde 'voorlopige twaalfden' zal moeten blijven werken, waardoor er geen grote bedragen kunnen worden uitgegeven. De volgende gemeenteraad, in maart, zal het OCMW-budget - al dan niet in aangepaste vorm - opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd. Ook over het budget van de gemeente, dat de jongste gemeenteraad nog werd verdaagd, zal dan worden gestemd. (BCOR)