Oppositie hekelt ‘dictatoriale toestanden’ in Boom: “Wij worden in gemeenteraad gemuilkorfd” Tweede gemeenteraad en meteen hommeles Ben Conaerts

01 februari 2019

15u49 3 Boom ‘De bevoegdheid van de gemeenteraad wordt uitgehold’: dat is de vaststelling van oppositiepartijen Boom één en Vlaams Belang, na wat pas de tweede gemeenteraad was van deze legislatuur. Daarin werd onder meer beslist het maximumbedrag dat het schepencollege mag uitgeven zonder toestemming van de raad te verhogen. “Dat gaat de efficiëntie van het college ten goede komen”, zegt schepen Kris Van Hoeck (CD&V).

In principe beslist de gemeenteraad volgens welke procedure overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten worden gegund en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Maar bij ‘kleine’ opdrachten en overeenkomsten mogen die beslissingen door het college van burgemeester en schepenen worden genomen. Tot voor kort was dit enkel mogelijk voor investeringsbedragen tot 5.500 euro, maar onder impuls van het college werd de drempel nu opgetrokken tot 144.000 euro, exclusief btw.

“Niets onwettigs”

“De decreetgever laat deze drempel toe, dus we doen niet onwettigs”, benadrukt schepen van Financiën Kris Van Hoeck (CD&V). “Deze extra bewegingsvrijheid gaat ten goede komen aan de efficiëntie van het college, dat nu sneller en beter kan handelen. We zijn zeker niet de enige gemeente die met deze grensbedragen werkt, integendeel. In de gemeenteraad kunnen we dan nog altijd debatteren over de inhoud en principes. Bovendien willen we zes commissies inrichten, één meer dan de vorige legislatuur, precies zodat daar meer werk kan geleverd worden.”

We zijn pas aan het begin van deze nieuwe legislatuur, maar de bevoegdheid van de gemeenteraad wordt nu al uitgehold. Dit is geen mooie start Anita Ceulemans

Voor oppositiepartijen Boom één en Vlaams Belang gaat de maatregel echter meer dan een brug te ver. “We zijn pas aan het begin van deze nieuwe legislatuur, maar de bevoegdheid van de gemeenteraad wordt nu al uitgehold. Dit is geen mooie start”, vindt Anita Ceulemans (Boom één). “Een bedrag van 144.000 euro is gigantisch voor een gemeente als Boom”, merkt Nourdine Elkaouakibi (Boom één) op. “We geven hiermee een mooie blanco cheque aan het college en we moeten er maar op vertrouwen dat ze het juiste doet. Ik wil toch pleiten voor meer redelijkheid.”

Vragenuurtje

Het nieuwe huishoudelijke reglement dat werd gestemd, was alleen maar meer koren op de molen van de oppositie. Voortaan moeten mondelinge vragen van de raadsleden tijdens het vragenuurtje namelijk minstens drie dagen op voorhand schriftelijk worden ingediend. “Dus als ik vlak voor de raad een vraag krijg van een burger, moet ik hem vertellen dat hij enkele weken zal moeten wachten voor een antwoord?” zegt Andy Janssens (Boom één). “Laat hier toch een stukje spontaniteit toe. We worden gemuilkorfd.”

Vlaams Belang heeft het zelfs over ‘dictatoriale toestanden’. “Iets wat in de drie dagen voor de gemeenteraad gebeurt, moet je hier toch ter sprake kunnen brengen?” vindt Hans Verreyt (VB). “In al mijn jaren als gemeenteraadslid hebben de bevraagde schepenen hooguit twee à drie keer moeite gehad om op de vraag te beantwoorden. Als de vraag ietwat technisch is en ze iets moeten opzoeken, hebben we daar alle begrip voor. Wat ik niet begrijp, is waarom het huidige college geen antwoord meer zou kunnen geven zonder voorbereiding. Zijn deze schepenen misschien minder op de hoogte van hun dossiers?”

“We willen simpelweg vermijden dat het vragenuurtje meer tijd in beslag gaat nemen dan de eigenlijke gemeenteraad”, reageert burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Als we de vraag beter kunnen voorbereiden, kunnen we ook een deftiger antwoord geven. Voor burgers die vragen hebben, zijn er bovendien voldoende kanalen beschikbaar. Zij kunnen hun opmerkingen geven via de wijkraden, de meldingsapplicatie of rechtstreeks via de leden van het college of de gemeenteraad.”