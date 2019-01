Oplevering appartementen Rupelzicht al twee maanden vertraagd: gezin huurt noodgedwongen flat aan de kust Ben Conaerts

29 januari 2019

16u12 0 Boom

De oplevering van residentie Aquarius, een onderdeel van het woonproject Rupelzicht, loopt al twee maanden vertraging op. Sommige kopers moesten daardoor noodgedwongen hun intrek nemen in een huurappartement. Volgens de projectontwikkelaar is er nu wel licht aan het einde van de tunnel.

Aan de Lamotlei, vlak bij de Rupel, verrijst het woonproject Rupelzicht, goed voor zes residenties met telkens negentien appartementen. Volgens de planning had de eerste residentie Aquarius al eind november opgeleverd moeten zijn. Maar door problemen met de afwerking van de terrassen zijn de werkzaamheden vandaag nog steeds niet voltooid. Gevolg: de negentien kopers zijn nog altijd niet naar hun nieuwe appartement kunnen verhuizen. Roy Linskens (69), een van de getroffenen, wil het er niet bij laten: hij heeft de bouwheer in gebreke gesteld.

“Vooral het gebrek aan communicatie stoot me tegen de borst”, aldus Linskens. “De laatste brief die ik ontvangen heb, dateert van 9 augustus 2018. Daarin staat te lezen dat de oplevering van de gemeenschappelijke delen voorzien is voor eind oktober en dat de oplevering van de private delen gepland is voor eind november. Dus hebben mijn echtgenote en ik half december ons huis verkocht, in de veronderstelling dat we daartegen ons nieuwe appartement zouden kunnen betrekken. Maar we zijn dus jammer genoeg iets te naïef geweest.”

De vertraging met de oplevering heeft zware gevolgen gehad voor het koppel. “We konden noch in onze woning, noch in ons nieuwe appartement. Dus hebben we noodgedwongen een bemeubeld huurappartement moeten zoeken om de wachttijd te overbruggen. Dat is geen eenvoudige opgave, zeker niet in de omgeving van Boom. Uiteindelijk zijn mijn echtgenote en ik helemaal naar een appartement aan de kust moeten verhuizen”, zegt Linskens.

Vaudeville

“Deze vaudeville had vermeden kunnen worden door een betere communicatie van de bouwfirma. Als we hadden geweten dat de oplevering vertraging zou oplopen, had ik een andere regeling kunnen treffen met de koper. Maar zelfs in november, toen het duidelijk was dat de initiële planning niet langer haalbaar was, heeft men ons in het ongewisse gelaten.”

Volgens projectontwikkelaar DC Belgium zijn de problemen binnenkort van de baan. “We hebben in het najaar vastgesteld dat de uitvoering van bepaalde terrassen niet voldeed aan onze kwaliteitseisen”, zegt adjunct-directeur Alexander Janssens. “Sindsdien werkt het ganse team dan ook aan een oplossing die de voorbije weken aan het gebouw zichtbaar werd. Onze kopers zullen binnenkort de datum van de voorlopige oplevering ontvangen.”