Openbaar onderzoek naar bouw supermarkt op gronden Mampaey: Groen dient bezwaar in Ben Conaerts

27 december 2018

14u11 0 Boom Er loopt momenteel een openbaar onderzoek voor de bouw van een supermarkt op de voormalige gronden van de bekende bloemen- en plantenwinkel Mampaey in de Kerkhofstraat. De partij Groen ziet dat plan niet zitten en roept de inwoners op om bezwaar in te dienen.

Sinds de familie Mampaey in december 2017 op pensioen ging, staat de voormalige bloemen- en plantenzaak aan de Kerkhofstraat leeg. Maar als het van de eigenaar van de gronden afhangt, komt daar weldra verandering in. Hij heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een supermarkt met een verkoopoppervlakte van 1.660 vierkante meter, te realiseren na de sloop van het huidige gebouw. Het openbaar onderzoek loopt nog tot zaterdag 5 januari 2019.

De partij Groen is alvast gekant tegen de plannen voor een nieuwe supermarkt. “Met een Aldi en twee uitvaartcentra genereert de Kerkhofstraat al heel wat bijkomend autoverkeer, terwijl er geen volwaardige fietspaden zijn. Bovendien is het aanbod aan supermarkten in de nabije omgeving reeds ruim voldoende. Nog geen 400 meter is er een Aldi en binnen een straal van twee kilometer zijn er een Delhaize, een Colruyt, een Spar, een Carrefour en een Lidl. We willen ten slotte dat het handelscentrum opnieuw aanlokkelijk wordt voor ondernemers. De bouw van een bijkomende supermarkt in de Kerkhofstraat staat haaks op deze visie”, aldus Karl Fret (Groen).

De partij heeft haar bezwaren overgemaakt aan het schepencollege en roepen de Bomenaars op om hetzelfde te doen. Op de website www.groenboom.be is een modelbrief te vinden die daarvoor kan gebruikt worden. Je kan de brief posten of bij het gemeentehuis in de bus steken. Bezwaren moet wel ten laatste binnen zijn op 4 januari.