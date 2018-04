Open Vld bedankt middenstanders 18 april 2018

De lokale afdeling van Open Vld zet vrijdag de plaatselijke middenstand in de bloemetjes. De partij gaat op bezoek bij de Boomse middenstanders en beloont hen met een kleine attentie. "Weinigen zien hoe hard onze zelfstandigen werken", luidt het bij Open Vld. "Bovendien vergeten we vaak dat zij ons centrum aantrekkelijk en aangenaam maken en de sociale cohesie tussen de mensen vormen. Ons gemeentebestuur heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om hen voldoende te ondersteunen. Om onze zelfstandigen kennis te laten maken met al deze positieve maatregelen, gaan we die dag op pad." (BCOR)