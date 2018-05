Open Vld bedankt lokale handelaars 30 mei 2018

Onder het motto 'Een dikke duim voor uw engagement' ging Open Vld Boom afgelopen weken op pad met leuke attenties voor de lokale handelaars en kleine zelfstandigen.





"Op die manier willen we hen bedanken voor hun dagelijks engagement", klinkt het bij de partij. "We hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt om hen te laten kennismaken met onze visie over lokaal ondernemen naar de toekomst. Zo pleiten we voor een infopunt voor zelfstandigen, een vestigingspremie tot 15.000 euro voor nieuwe ondernemers en een renovatiepremie voor reeds in Boom gevestigde ondernemers."





(BCOR)