Open avond over campagne Broederlijk Delen Ben Conaerts

11 maart 2019

13u46 0

OLVI Boom zet samen met het Boomse gemeentebestuur haar schouders onder de campagne van Broederlijk Delen. Die staat dit jaar in het teken van de ongelijke grondverdeling in Guatemala. Tijdens een open avond op donderdag 14 maart kan je komen ontdekken waarom de boeren in het zo paradijselijke Guatemala zo veel honger lijden. Limme Van Den Abeele getuigt over haar bezoek en bioboer Davy legt de link met het lokale boerenleven hier in België.

De open avond vindt plaats om 19.30 uur in de Magdalenazaal van het OLVI Boom, Onze-Lieve-Vrouwstraat 9. De toegang is gratis, maar wie de campagne van Broederlijk Delen wil steunen kan ter plaatse wenskaarten aankopen.