Ook in het weekend en 's nachts werken aan baanbrug 21 augustus 2018

De werkzaamheden aan de baanbrug over de Rupel hebben enige vertraging opgelopen, onder meer door het uitzonderlijk warme weer. Om de vertraging in te halen of minstens niet verder uit te laten lopen, zal er - al zeker tot 3 september - ook in de weekends en 's nachts worden doorgewerkt. Bovendien zorgt de aannemer voor bijkomend materiaal om op twee locaties tegelijkertijd te kunnen zandstralen. "We hebben de buurtbewoners per brief op de hoogte gebracht", zegt Kevin Polfliet van de nv De Vlaamse Waterweg.





Dagelijks gezandstraald

"Vermoedelijk nog tot 15 september zal er dagelijks tussen 6 en 23 uur gezandstraald worden tussen pijler 4 en pijler 5. Vanaf 21 tot 28 augustus wordt er dagelijks tussen 6 en 23 uur gezandstraald in de ballastkamer in pijler 3. Eind september zal bekeken worden of het zandstralen kan beperkt worden tot enkel de weekdagen. Het doel blijft om alle werken tegen 25 november 2018 te kunnen afronden."





