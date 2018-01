Ook aankoop van hoekpand is verdaagd 20 januari 2018

02u51 0 Boom Een ander agendapunt dat onder impuls van oppositiepartij Boom één is uitgesteld tijdens de jongste gemeenteraad, is de aankoop van het hoekpand op de Antwerpsestraat 48 door intercommunale Igean.

Het gemeentebestuur wil het pand laten afbreken om de circulatie van het verkeer te verbeteren. De bestaande bocht is er te klein, waardoor het bus- of vrachtverkeer vanuit de Tuyaertstraat richting Antwerpsestraat steeds gebruik dient te maken van het wegvak in tegenrichting. Het college wilde Igean de opdracht geven om het pand te kopen aan de kostprijs van 265.000 euro, maar volgens Boom één is het dossier nog niet klaar. "We moeten hierover beslissen zonder dat we er een financieel plan van hebben gezien", zegt oud-burgemeester Patrick Marnef (Boom één). "Er is sprake van 265.000 euro, maar daar zit de kostprijs van de wegenwerken nog niet inbegrepen en er is nog geen enkele duidelijkheid over hoeveel dat zal kosten. Het zal sowieso niet bij die 265.000 euro blijven." (BCOR)