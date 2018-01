Ondanks stemming gemeenteraad: "Heraanleg De Schutterlaan gaat door" 30 januari 2018

02u29 0 Boom De heraanleg van de Frans De Schutterlaan zal mogelijk tóch nog kunnen doorgaan. Een meerderheid van oppositieraadsleden had nochtans het project laten uitstellen tot na deze legislatuur. Alleen hebben ze daarbij nagelaten een bezwaar in te dienen tegen de bouwvergunning.

In de gemeenteraad van 7 december beslisten oppositiepartijen Boom één en Groen en onafhankelijke raadsleden Ils Blommaerts, Juan Roca Cervera, Britt Willems en Mark van Heel - op dat moment samen een meerderheid - om de geplande heraanleg van de Frans De Schutterlaan uit te stellen tot volgende legislatuur. Vooral de verhuis van de bushalte van de Spillemaeckersstraat naar de De Schutterlaan stond volgens de oppositieraadsleden nog niet op punt en vereiste bijkomend onderzoek. Maar burgemeester Jeroen Baert (N-VA) meent dat de werken, ondanks de beslissing van de gemeenteraad, tóch nog gewoon zullen kunnen doorgaan.





45 dagen de kans

"De stedenbouwkundige vergunning voor de werken was eerder al afgeleverd", legt hij uit. "Daarna had men 45 dagen de kans om bezwaar aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, met als uiterste datum 29 december 2017. Als dat niet is gebeurd binnen die termijn, dan is de gemeenteraadsbeslissing van 7 december volgens mij zonder voorwerp en kan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de werken dus gewoon aanvatten. Dat zou natuurlijk een onwaarschijnlijke stap in de goede richting zijn. De bewoners van de Spillemaeckersstraat klagen al jaren over de overlast die de bushalte daar met zich meebrengt."





Juridisch achterpoortje

Peter De Ridder (Boom één) geeft toe dat er geen bezwaar werd aangetekend. "Maar in de gemeenteraad werd beslist dat we voorlopig niet met het project zouden doorgaan en wat mij betreft is de beslissing van de gemeenteraad cruciaal. Er is duidelijk een gebrek aan draagvlak en de gemeenteraad heeft het dossier met een meerderheid van de stemmen tegengehouden. Dat de burgemeester een juridisch achterpoortje heeft gevonden om dat dossier door te kunnen duwen, is niet de goede manier. Hij negeert het gewicht van de gemeenteraad, die toch het hoogste politieke orgaan is in de gemeente."