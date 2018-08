OLVI start met inschrijvingen 16 augustus 2018

Het Onze-Lieve-Vrouwinstituut (OLVI) Boom start op maandag 20 augustus met de inschrijvingen voor het volgende schooljaar. De school pakt in het schooljaar 2018-2019 uit met een aantal nieuwigheden. Zo maken de leerlingen in de tweede en derde graad naargelang hun interessegebied voortaan een keuze tussen de verschillende domeinen 'economie en organisatie', 'taal en cultuur', 'maatschappij en welzijn' en 'STEM-wetenschappen'. "Binnen deze domeinen kiezen ze voor een studierichting die past bij hun niveau en studiemethode. Op die manier willen we vermijden dat leerlingen in hokjes van ASO, TSO of BSO worden geplaatst", aldus het OLVI-team. Ook nieuw in het zesde jaar ASO is de invoering van keuzevakken. De zesdejaars kunnen, bovenop hun standaardpakket, enkele keuzevakken kiezen uit een aanbod van Spaans, economische overlevingskit, fotografie/tinkerlab en fotografie/debat.





Meer info is te vinden op de website www.olviboom.be. (BCOR)