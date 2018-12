OLVI-leerlingen zamelen volle camionette speelgoed in voor Welzijnsschakels Ben Conaerts

06 december 2018

14u47 2 Boom De leerlingen van het eerste en tweede middelbaar van OLVI Boom hebben de voorbije weken speelgoed ingezameld voor Welzijnsschakels Boom.

Net als vorig jaar lanceerde de leerlingenraad van OLVI een actie om speelgoed in te zamelen voor de Boomse gezinnen die leven in armoede. De leerlingen van de eerste graad gaven massaal aan de oproep gehoor en slaagden erin een volle camionette aan speelgoed bij elkaar te krijgen. Babyspeelgoed, boekjes, knuffels en zelfs elektronisch speelgoed: alles waar kinderen tot twaalf jaar mee kunnen spelen, werd verzameld. Twee roetpieten kwamen deze middag het hele pakket ophalen en bezorgen het aan Welzijnsschakels Boom, een organisatie die kansen biedt aan mensen die door armoede of afkomst uitsluiting ervaren.

“We zijn heel trots op de leerlingen”, reageert leerkracht Hilde Bouwen. “De sinterklaasactie van de leerlingenraad was vorig jaar al een succes, maar dit overtreft de stoutste verwachtingen. Welzijnsschakels zal al het ingezamelde speelgoed verder verdelen in de kerstperiode, zodat alle kinderen in Boom kunnen genieten van fijne feestdagen.”