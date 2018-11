OLVI-leerlingen starten met schoolwinkel Ben Conaerts

08 november 2018

17u04 0 Boom De leerlingen van het zevende jaar Retailmanagement en Visual Merchandising van OLVI starten morgen met hun leeronderneming. Ze houden de pop-upwinkel ‘Made in’ open, een schoolwinkel die versnaperingen, dranken en accessoires uit verschillende landen aanbiedt.

‘Made in’ is een gezellige winkel waar verschillende culturen samenkomen. Je vindt er onder meer versnaperingen, dranken, juwelen en accessoires uit Spanje, Turkije, Albanië en Duitsland. Wie op zoek is naar het perfecte cadeau, kan er rekenen op zorgvuldig samengestelde en ingepakte geschenkpakketten.

Negentien leerlingen van het zevende jaar Retailmanagement en Visual Merchandising van OLVI baten de zaak uit. Zij staan voor alles zelf in: de inrichting van de winkel, het plaatsen van de bestellingen, de boekhouding, de promotie, enzovoort.

“Voor hen is het een kans om ondernemer te zijn en kennis te maken met de werkelijkheid van het ondernemerschap”, zegt leerkracht Ann Van Wesemael, coach van de leeronderneming. “We zien dat het project de ondernemingszin van onze studenten prikkelt, initiatiefzin en creativiteit aanwakkert en tal van talenten naar boven haalt.”

‘Made in’ is te bereiken via de Bassinstraat 15 en is nog geopend tot eind mei 2019. Je kan er terecht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur en op woensdag van 8.30 tot 12.30 uur.