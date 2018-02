Officieel: heraanleg De Schutterlaan kan doorgaan 22 februari 2018

02u34 0 Boom Het is officieel: de heraanleg van de Frans De Schutterlaan kan gewoon doorgaan.

Een meerderheid van oppositieraadsleden had het project nochtans op de gemeenteraad van december laten uitstellen tot na deze legislatuur. Vooral de verhuis van de bushalte van de Spillemaeckersstraat naar de De Schutterlaan stond volgens de oppositie nog niet op punt. Maar na een klacht van schepen van Mobiliteit Dany Bosteels (Open VLD) wordt die gemeenteraadsbeslissing verworpen.





"We hadden in de gemeenteraad van september de 'zaak der wegen' voor de herinrichting van de De Schutterlaan al goedgekeurd", legt Bosteels uit. "Die beslissing vormde de basis voor de stedenbouwkundige vergunning en kan je als gemeenteraad drie maand later niet zomaar eventjes gaan terugdraaien. Dat is nu ook officieel bevestigd door minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). We willen zeker voor juli met de werken te beginnen."





"We nemen akte van de beslissing van de minister", reageert Patrick Marnef namens oppositiepartij Boom één. "We hadden in dit dossier nog een aantal twijfels over de locatie van de nieuwe bushalte, in het bijzonder over de bereikbaarheid. Dat het gemeentebestuur koste wat kost met dit dossier wil doorgaan, zonder dat er voldoende draagvlak is, is betreurenswaardig." (BCOR)