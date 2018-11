OCMW-voorzitter vereeuwigd met portret Ben Conaerts

30 november 2018

18u26 0 Boom De Boomse schilder Marc Naegels heeft OCMW-voorzitter Inge De Ridder (N-VA) vereeuwigd met een portret. Dat krijgt een plaats naast de portretten van haar voorgangers in de OCMW-raadzaal.

Het is in Boom een oude traditie dat de OCMW-voorzitter aan het eind van de legislatuur wordt vereeuwigd met een portret voor de eregalerij. Deze keer viel dus huidig OCMW-voorzitter Inge De Ridder de eer te beurt. “Voor mij hoefde dit niet noodzakelijk”, aldus een bescheiden De Ridder. “Maar ik wou de traditie in ere houden en ik beschouw het als een eer en een genoegen om dit te mogen meemaken. Het welzijn van de Bomenaar is de voorbije jaren mijn prioriteit geweest, maar dit voelt wel als een mooie erkenning.”

Het schilderij is van de hand van de Boomse kunstenaar Marc Naegels, een keuze van De Ridder zelf. “Ik wou koste wat kost de kans geven aan iemand uit onze gemeente. Marc is een bescheiden kunstenaar die in alle stilte prachtige dingen fabriceert. Hij heeft er iets eigentijds van gemaakt, zonder al te veel poespas. Het is de eerste keer dat ik op een schilderij sta afgebeeld en ik ben er heel blij mee. Hij heeft het werk gemaakt op basis van een foto, dus ik heb gelukkig niet urenlang hoeven te poseren.” (lacht)