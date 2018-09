Nu ook podium tussen de bomen UBUNTU FESTIVAL MAAKT ZICH OP VOOR VIJFDE EDITIE BEN CONAERTS

07 september 2018

02u48 0 Boom Het Ubuntu Festival, het kleine broertje van het ter ziele gegane Mano Mundo, is dit weekend aan zijn vijfde editie toe. Voor het eerst pakt het gratis wereldfestival uit met twee volwaardige festivaldagen, met onder meer Yevgueni, TheColorGrey en Portland als headliners. Ook nieuw is 'The Forest', een tweede podium dat verborgen is tussen de bomen van het park.

De ploeg van Ubuntu is volop in de weer om het grasplein voorbij de speeltuin in het park om te vormen tot geschikt festivaldecor. Zaterdag en zondag zal de weide immers opnieuw overspoeld worden door rumba-, salsa-, soul-, hiphop-, folk- en popklanken. "We pakken het dit jaar grootser aan", zegt persverantwoordelijke Maxime Van Dyck. "Vorig jaar hadden we op zaterdag nog een 'pre-party', maar dat is nu uitgegroeid tot een volwaardige festivaldag. We starten al om 11 uur met een kubbtornooi en een boerenmarkt, met vijftien standhouders die lokale producten komen aanbieden. Om 16 uur wordt het muzikale programma afgetrapt en zijn er optredens van onder meer Young Gun Superior, Buscemi en Avalonn."





'The Forest'

Zondag brengt Ubuntu vanaf 13 uur onder meer Tea Recs, Yevgueni, TheColorGrey en Portland naar het park. Zij zullen het beste van zichzelf geven op het hoofdpodium. Daarnaast voorzien de organisatoren met 'The Forest' nog een tweede podium, dat wordt opgesteld in het speelbos en is omgeven door bomen. Dat wordt gereserveerd voor meer intieme sets van de Waalse soulzangeres Shelby Ouattara, Susobrino en de B-Road Bastards. "Het spreekt voor zich dat we vooraf grondig hebben bekeken dat we de natuur van het park zeker geen schade toebrengen", zegt Sven Cools van Ubuntu. "We zijn een duurzaam festival en we hebben ons bospodium met die filosofie in het achterhoofd opgebouwd."





Diezelfde filosofie komt ook terug in de randanimatie die je zondag op Ubuntu kan terugvinden: workshops, een wereldmarkt, muzikale optochten, vertellingen en documentaires, allemaal in het teken van duurzaamheid, solidariteit en toegankelijkheid. Een primeur is de tentoonstelling 'Iedereen SDG'-held', die vrijwilligers uit uiteenlopende organisaties als 'held' in beeld brengt. "Doorheen de expo loopt een audiotour met inspirerende en ontroerende persoonlijke verhalen van de in beeld gebrachte vrijwilligers", legt Sven Cools uit. "Deze teksten werden ingelezen door Jean Bosco Safari en Anouck Luyten en zijn te beluisteren met een audiotoestel of met je smartphone door middel van een QR-code op de banners. Na het festival toert 'Iedereen SDG-held' doorheen Vlaanderen."





Het Ubuntu Festival is gratis toegankelijk. Je kan alle info nog eens nalezen op de website www.ubuntufestival.be.