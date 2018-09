Nu ook extra veerboot tijdens avondspits 06 september 2018

02u32 0 Boom Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv neemt opnieuw extra maatregelen om lange wachttijden aan het veer tussen Boom en Klein-Willebroek te vermijden. Vanaf vandaag wordt er in overleg met de schipper ook aan het einde van de schooldag een tweede veerboot ingezet.

Door de renovatie van de baanbrug over de Rupel zijn fietsers en voetgangers aangewezen op de veerboot om de rivier over te steken. Om al te lange wachttijden aan het veer te vermijden, besliste De Vlaamse Waterweg al in juni, in de examenperiode, om tijdens de ochtendspits een tweede veerboot in te schakelen. Maar nu de reguliere schooluren opnieuw gelden, ontstonden er de voorbije dagen ook vlak ná schooltijd lange wachtrijen aan de veerboot. Reden voor waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg om ook in de avondspits een extra veerboot te laten varen. "We hebben gemerkt dat er de voorbije dagen lange wachttijden waren tijdens de avondspits", zegt Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg. "Daarom zijn we met de schipper in overleg gegaan om ook dan een extra veerboot in te zetten. Deze tweede veerboot zal varen tussen 16 en 17 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en tussen 12 en 13 uur op woensdag." De renovatie van de baanbrug zit momenteel in de vierde van zes fases. Volgens de huidige planning zou op 26 september de vijfde fase moeten ingaan en zou de brug opnieuw deels geopend worden voor het verkeer. Alleen verkeer vanuit Antwerpen richting Brussel zal dan over de brug kunnen. (BCOR)