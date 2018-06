Nu ook drankjes en meubels bij fotograaf FOTOSTUDIO DE LOFT BRENGT CREATIEVE ONDERNEMERS SAMEN BEN CONAERTS

26 juni 2018

02u31 0 Boom Fotostudio De Loft heeft sinds kort een opvallende nieuwe invulling gekregen. Voortaan kan je er niet alleen terecht voor pasfoto's en fotokaders, maar ook voor meubels, verlichting en zelfs probiotische drankjes. "Een originele manier om meer beleving in de winkel te brengen", zegt fotografe Kristel Nijskens.

Wie pasfoto's wil laten maken of een fotoshoot wil boeken, kan daarvoor nog steeds terecht in fotostudio De Loft in de Leopoldstraat. Maar wees niet verrast als je tussen de portretten en fotokaders ook nog geheel andere producten opmerkt. De fotowinkel heeft de voorbije weken een nieuwe invulling gekregen en huisvest voortaan ook de meubels en verlichting van Intter en de probiotische drankjes van El Gusto Loco. Een verrassende mix? Jazeker, maar er is wel degelijk een rode draad, zegt fotografe Kristel Nijskens.





"Als fotografe wil ik de puurheid in de mensen naar bovenhalen. De twee concepten die hier nu te kijk en te koop staan, draaien rond hetzelfde principe. Intter maakt nieuwe meubels en verlichting uit gerecycleerde materialen. Zo krijgen oude theaterlampen een nieuw leven met ledverlichting en worden oude bougies van auto's verwerkt tot kapstokken. Bij El Gusto Loco - uit Boom - zien we die puurheid terugkomen in hun probiotische, suikerarme dranken. Zij kiezen voor een natuurlijke fermentatie zonder gebruik te maken van onnatuurlijke ingrediënten."





Nieuwe producten

Het idee om de fotowinkel om te vormen tot een creatieve 'hub' bestond bij Kristel al langer. "Ik wilde mijn klanten iets extra's geven en ben daarom op zoek gegaan naar een manier om meer beleving in de winkel te brengen. Als fotograaf is het niet altijd eenvoudig om elke twee, drie maand nieuwe afgewerkte portretten in je winkel te hangen. Eerder toevallig ben ik dan in contact gekomen met Intter en El Gusto Loco en toen is de puzzel in elkaar gevallen. Als mensen nu binnenkomen voor een foto, komen ze terecht in een mooi aangeklede ruimte waarin ze nieuwe producten kunnen ontdekken."





Bedoeling is dat de producten van Intter en El Gusto Loco nog zeker tot het einde van dit jaar een plaats krijgen in de fotostudio. "Een einddatum is er op dit moment nog niet voorzien", zegt Kristel. "Ik beschouw het als een try-out, om te kijken of er effectief een goede match is. Op termijn kunnen er eventueel nog producten van andere creatieve ondernemers bijkomen. Ik kan hier altijd nog plaats bij maken en ik vraag slechts een kleine commissie. Maar de focus blijft wel liggen op de fotografie."





Fotostudio De Loft is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 12.30 uur en van 16 tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Meer info is te vinden op de website www.ikhouvanfotografie.be.